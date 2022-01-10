Sevenleri çok üzgün

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İskele'nin sevilen simalarından Ali Güllü hayatını kaybetti

Sevenleri çok üzgün
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İskele bölgesi sevilen bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. İskele'nin sevilen ailelerinden Güllü ailesinin büyüğü olan ve UBP İskele İlçe Başkanı Metin Güllü'nün de abisi Ali Güllü dün vefat etti. Ali Güllü bugün kılınacak cenaze namazı sonrasında İskele Kabristanlığı'na defnedilecek.

Otopsiler tamamlandı
Öte yandan Girne’ye bağlı Karaman’da ikametgâhında cansız bedeni bulunan Ahmet Çandarlı’nın 

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(E-60) ölüm sebebinin “kalp krizi” olduğu tespit edildi. Havva Salıcı’nın da (K-68) ölüm sebebinin “hipertansiyon ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. 
Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, yine Girne'de ikametgâhı içerisinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yaşamını yitiren Havva Salıcı’nın da (K-68) ölüm sebebinin “hipertansiyon ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi. 

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Cenaze töreni bugün
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