Tatar’a cevap verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yeni yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kompleksi’yle ilgili eleştirilere karşın yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Erhürman “586 milyonun külliyeye harcanmasını doğru bulan iki elin parmaklarını geçmiyor” dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla açıklama yapan Erhürman şunları ifade etti:



“Memlekette bunca ekonomik sıkıntının ortasında sağlanan 586 milyon TL tutarındaki dış kaynağın külliye yapımına ayrılmasını doğru bulanların sayısı iki elin parmaklarını geçmezken, Sn. Tatar bu konudaki eleştirilere içerlemiş. Eleştiri yapanları "zehirli dil" kullanmakla suçlamaya kadar vardırmış işi.Biz buralarda böyle bir siyasi dili tercih etmiyoruz Sn. Tatar! Yaptığınız ve yapmadığınız onca şeyden sonra bir de "zehirli dil" gibi ifadelerle siyasetin dilini zehirlemeye kalkmayın.”