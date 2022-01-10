Sandık görevlisi bulunamıyor

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Ferdi Şefik, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak seçim sonuçlarının açıklanmasının 24 saatten fazla zaman alacağını söyledi. Şefik, , 2018’deki seçimde sandık kurullarında görev yapanların uzun saatler çalıştığını, bu zor koşullara Covid-19 pandemisi de eklendiğinden sandıkta görev yapacak kişi bulmakta zorlandıklarını ifade etti.

Şefik, 8 siyasi partinin (pusula sırasına göre; Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), Bağımsızlık Yolu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ) 400 adayla katılacağı, 3 bağımsız adayla 403 adayın yer alacağı seçimin hazırlıklarını Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) anlattı.

Şefik, “Elbette böyle bir ortamda seçime gidecek olmak bizi de endişelendiriyor ama vatandaşlar tedbirlerini alarak günlük hayatına devam ediyor. Sandığa gitmenin başka herhangi bir yere gitmekten daha riskli olacağını düşünmüyorum” dedi.

YSK Başkanı Şefik, seçmenleri vatandaşlık görevlerini yerine getirmek üzere sandığa gitmeye çağırdı.

Pozitif vakaların oy kullanamayacağını belirten Şefik, YSK’nın temaslı kişilerin oy kullanmasıyla ilgili konuyu Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yeni kararları ışığında değerlendirerek önümüzdeki hafta karara bağlayacağını belirtti.

Zorlandık

Narin Ferdi Şefik, 2018’deki seçimde sandık kurullarında görev yapanların uzun saatler çalıştığını, bu zor koşullara Covid-19 pandemisi de eklendiğinden sandıkta görev yapacak kişi bulmakta zorlandıklarını, 120’den fazla kişinin son günlerde ilçe seçim kurullarına görevlerini iade ettiğini kaydetti.

Şefik, sandık kurulu üyelerinin yarısından fazlasının ilk kez bu görevi yapacağını belirtti.

“Normal şartlarda az sayıda yedek sandık kurulu üyesi belirlenir ama bu seçime kestiremeyeceğimiz koşullarda gidiyoruz” diyen Şefik, “23 Ocak’tan 24 saat önce kimin pozitif olacağını bilmek mümkün değil. İlçe seçim kurulları mümkün olan en fazla yedek üyeyi belirme çabası içinde” dedi.



YSK Başkanı Şefik, partilerin de sandığa temsilci göndereceğini anımsattı.Sandıkta bir başkanla iki üyenin görev yapmasının zorunlu olduğunu belirten Şefik, üyelerle ilgili son anda sorun yaşanması, yeterli yedek üye bulunamaması, sandık kurul üyelerinin 3’ten aza düşmesi halinde Seçim ve Halk Oylaması Yasası uyarınca sandık başkanının o alanda olan, seçme yeteneğine haiz ve okur yazar olanlar arasından seçeceği biriyle eksikliği doldurulabileceğini söyledi.

Narin Ferdi Şefik, bu şekilde seçilecek kişiler daha tecrübesiz olacağından hata potansiyelinin artabileceği, bilgisayara girişlerde gecikme yaşanabileceğini de ifade etti.

YSK Başkanı, bu kişilerin diğer sandık kurulu üyeleri gibi aşılı olması gerekeceğini de vurguladı.

Seçimlerin maliyeti

Seçimin maliyetiyle ilgili soru üzere, bunun 23 Ocak’tan sonra kesinleşeceğini belirten Narin Ferdi Şefik, 2018 milletvekilliği erken genel seçiminin maliyetinin 5 milyon 270 bin TL, iki tur şeklinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçiminin maliyetininse 8 milyon 900 bin TL olduğunu söyledi.

763 sandık kurulacak

Narin Ferdi Şefik’in verdiği bilgiye göre, askı öncesi 203 bin 183 olan seçmen sayısı askı sonrasında 203 bin 792 oldu. Kesinleşen listeye 609 seçmen eklendi.

Lefkoşa’da 65 bin 428, Gazimağusa’da 51 bin 149, Girne’de 44 bin 684, Güzelyurt’ta 15 bin 42, İskele’de 20 bin 550, Lefke’de 6 bin 639 kayıtlı seçmen var.

23 Ocak seçimi için 6 ilçeye toplam 763 sandık kurulacak. Sandık kurullarında 2 bin 289 kişi görev yapacak. Sandık kurulu başkanlarına bin TL, sandık kurulu üyelerine 800 TL ödenecek.

Lefkoşa’ya 231, Gazimağusa’ya 196, Girne’ye 164, Güzelyurt’a 55, İskele’ye 87 ve Lefke’ye 30 sandık kurulacak.

2018’de gerçekleşen erken seçimde seçmen sayısı 190 bin 553’dü. İki erken genel seçim arasındaki seçmen farkı 13 bin 239. 2020’de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde 198 bin 957 kayıtlı seçmen vardı.