Herkes şikâyetçi

Aslıhan ÜNVER

Lefkoşa açık pazarında dün domatesin fiyatı 7, salatalığın ise 15 liraya düşmüş olmasına karşın, esnaf satış yapamamaktan şikâyet etti. Vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten Pazar esnafı “eskiden bir kilo satın alan vatandaş şimdi yarım kiloyu almakta zorlanıyor” dedi. Vatandaşlar ise eskiden bolluk ve ucuzluk yerleri olarak bilinen Pazarların marketlerden farkı kalmadığını dile getirdi.

Ne dediler…?

Üretici Havana Solmaz

“Pazarda kendi ürünlerimi satıyorum fakat bir üretici olarak her şey çok pahalı. Gübre ve tohum fiyatları arttı, üretim yapmakta çok zorlanıyoruz. Gazimağusa’da birçok üretici üretim yapmayı bıraktı.”

Mustafa Can

“Fiyatlarda beklediğim ucuzluk yok, eskiden açık pazarın farklılığı vardı. Şimdi Pazar fiyatlarında belirgin bir artış var. İstediğimiz kadar alışveriş yapamıyoruz, hesaplama yapmak zorundayız. Daha önce bir kilo olarak aldığımız ürünleri şimdi yarım kilo alıyoruz.”

Melik Erzurumlu

“Marketlerle pazarların arasında hiçbir fark kalmadı. Bu hafta fiyatlar daha pahalı. Her üründe fiyat artışı var. Yeteri kadar alışveriş yapamıyoruz.”

Yeşim Altıntaş

“Pazar yerlerinin marketlerden bir farkı kalmadı. Pazar demek ucuzluk, bolluk demekti ancak her yerde ürün fiyatları çok arttı. O yüzden aslında pazara gelmeye gerek kalmadı.”

Deniz Çimen

“Bir öğrenci olarak fiyatların pahalılığı bizleri çok zorluyor. En ucuz ve en iyi sebze meyveyi bulmak için pazarın her yerini geziyoruz, bulduğumuz kadarıyla almaya çalışıyoruz. Öğrenci olarak en fazla patates tüketiyoruz fakat en ucuz patatesin kilosu bile 8 lira. Portakal, mandalina KKTC’nin yerli ürünü olduğu halde onlar da çok pahalı. Öğrencilerin nüfusu çok fazla olmasına rağmen sürekli mağdur oluyoruz. Yetkililerin bizleri her konuda önemseyerek olanak sağlamalarını istiyorum.”

Remziye Tunç

KKTC’de 8 yıldır yaşıyorum fakat bu yıl ki kadar fiyat pahalılığı görmedim. Fiyat pahalılığından ötürü 3 aydır pazara gelmiyorum. Tüm gıdalarda yüksek bir artış var. Kabağın kilosu 25 lira. Bu fiyatlar herkesi çok zorluyor. Gıda alışverişlerinde ürünleri seçili almamıza rağmen 700-800 lira tutuyor. Dönüp baktığımızda elimizde hiçbir şey yok; et, tavuk gibi ürünler de alırsak 2 bin T öderiz.

Fiyatlar denetlensin, fiyatlar düşsün, yetkililer halkın sesini duysun.

Elif Çelik

“Pazar fiyatları genel olarak çok pahalı. En pahalı ürünler kuru gıdalar, ceviz fındık, badem fiyatları 3 rakamlı bir tek üzüm fiyatı 2 rakamlı. Fiyatların pahalı olmasından ötürü alamadığım ürünler oldu. Yetkililer fiyatlarda denetim sağlamalı. Hayat pahalılığı çok yüksek asgari ücret yeterli değil.”

Pazar yerinde bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Salatalık: 15 TL

Verigo Üzüm: 25 TL

Karnabahar: Tane 10 TL



Lahana: Tane 10 TLDomates: 8 TLFasulye: 10 TLMandalina: 5 TLYerli Muz: 10 TLHurma: 15 TL (Paket)Zencefil: 70 TLLimon: 4 TLElma: 12 TLBiber: 15 TLKabuklu ceviz: 75 TLKestane: 75 TL