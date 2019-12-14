Analiz sonuçları bekleniyor

Girne’de ikametgâhında 2 tür uyuşturucu madde bulunan zanlı Erol Mustafa Terzioğlu ek tutukluluk talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Ahmet Bayram olayla ilgili bulguları aktardı.

Bayram, 11 Aralık 2019 tarihinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından zanlı Erol Mustafa Terzioğlu'nun evinde arama yapıldığını aktardı.

Bayram, yapılan aramada 15 gram hintkeneviri, 1 gram kokain, 2 adet içerilerinde tütün ile karışık hintkeneviri türü uyuşturuculu sarma sigara, üzerinde kokain kalıntısı olduğuna inanılan bir adet tabak ve 2 adet beyaz renk üzerlerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan naylon parçası bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini, ayrıca uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin analiz sonuçlarının beklendiğini belirterek 4 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının soruşturma maksatlı 4 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.