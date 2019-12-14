Tümüne 8’er ay hapislik

Suna ERDEN

Girne'de, Cratos Otel Cage Club'a terlikle girmek isteyen Türkiye'nin tanınmış diyetisyeni İlter Faik Kaya'yı darp edip burnunu kırdıkları gerekçesiyle yargılanan güvenlik görevlileri Nurettin Beyazsaclı, Halil Işık, Cemre Tabak, Yasin Caktu ve Göksel Kimyalar hakkındaki dava karara bağlandı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar 8’er ay hapse mahkûm edildi. Karar öncesi ve sonrasında mahkeme etrafında polis ekipleri çevik birlik ile geniş güvenlik önlemi aldı. Bu arada karşı tarafında İlter Faik Kaya aleyhinde şikâyetçi olduğu, hakkında tutuklama emri olduğu için Kaya’nın ülkeye gelmediği belirtildi.

Kararı Mahkeme Başkanı Fusün Cemaler açıkladı. Başkan Cemaler, sanıkların işlemiş olduğu suçun çok ciddi bir suç olduğunu, hiçbir gerekçe ile bir kişinin vücut bütünlüğüne zarar verilemeyeceğini belirtti. Başkan Cemaler, sanıklar lehine ve aleyhine olan tüm olguları değerlendirdikten sonra, oy birliği ile 8 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.