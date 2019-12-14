Zihni artık 11’de

Maidstone United forması giyen Kıbrıslı Türk orta saha oyuncusu Zihni Temelci, son iki karşılaşmada 90 dakika forma giyerek tüm dikkatleri üzerine çekti.

İngiltere Ulusal Ligi ekiplerinden Maidstone United'de forma giyen eski Yenicamili Zihni Temelci, her geçen gün yeni takımına ısınmaya devam ediyor. 20 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımının ligde son oynadığı iki karşılaşmaya da ilk 11'de çıkarken 90 dakika boyunca sahada kaldı. Deplasmanda oynanan Oxford maçında ilk kez 11'de şans bulan Zihni, elde edilen 4-1'lik galibiyete de büyük katkı koydu. Genç futbolcu son olarak ise Chippenham maçında da 90 dakika forma giydi ve mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.