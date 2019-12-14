Hasan dayının başı dertte

Suna ERDEN

Lefkoşa’da geçtiğimiz kasım ayında 59 yaşındaki Hasan Çamlıca’nın tecavüzüne uğradığını söyleyip, şikayetçi olan 19 yaşındaki genç kız, ikinci bir ifade daha verip, Ağustos’ta da cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürdü. Tecavüz suçlamasıyla 3 gündür tutuklu bulunan zanlı Çamlıca dün ek süre talebi ile yeniden mahkemeye çıkarıldı. Soruşturmayı yapan Polis, zanlının 2019 yılı Kasım ayında 19 yaşındaki kızın evine yumurta bırakmak bahanesiyle gittiğini söyledi. Polis memuru, zanlının genç kızla birlikte olmak istediğini ve ev içerisinde kovalamaca yaşandığını anlattı.

Zorla yatak odasına götürmüş

Polis, zanlının, kızı zorla yatak odasına götürüp, tecavüz ettiğini açıkladı. Olayın 10 Aralık 2019 tarihinde bildirildiğini kaydeden polis, zanlının tespit edilerek, tutuklandığını anlattı. Polis, zanlının 2019 yılı Ağustos tarihinde de Vadili- Paşaköy anayolunda yürüyen genç kızı Lefkoşa’ya götürmek bahanesiyle aracına alıp, Alevkayası’nda ormanlık alana götürüp, arabanın arka koltuğunda cinsel tecavüzde bulunduğunu belirtti.

Alınması gereken ifadeler var

Polis, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının 4 gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı Hasan Yücelen, tutukluluk talebine itiraz etmedi ve suçlamaların uydurma olduğunu savundu. Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.