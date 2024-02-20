Analiz sonucu bekleniyor

Lefkoşa Mahkemelerinin avlusunda soygun suçundan yargılanan erkek arkadaşına cezaevi aracına bindirildiği esnada uyuşturucu olduğu düşünülen sıvı madde veren Şilan Şimşek hakkındaki soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz Cuma günü mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutuklu kalmasına emir verilen zanlı dün ek süre talebiyle yeniden duruşmaya çıkarıldı.

Zanlının, erkek arkadaşına verdiği sıvı maddenin analiz sonuçlarının beklendiği belirtilerek, 4 gün ek süre talep edildi.

Polis, olayın 16 Şubat 2024 tarihinde saat 11.30 sıralarında Lefkoşa Kaza Mahkemesi avlusunda meydana geldiğini söyledi.

Polis, Silan Şimşek’in soygun ve şiddet kullanma tehdidi suçlarından tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Muhammet Kaya’ya, davası görüldükten sonra cezaevi aracına bindirileceği esnada 2 adet eldiven parçası içerisine konulmuş ve ne olduğu henüz tespit edilemeyen sıvıları giydiği montun kapüşonuna koyduğunu açıkladı. Polis, zanlının aynı gün suçüstü tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldığını belirtti. Polis memuru, zanlı hakkında 3 gün süreyle tutukluluk emri alındığını, eldiven içerisinde bulunan sıvıların içeriğinin ne olduğunun tespiti için devlet laboratuvarına gönderildiğini ancak sonuçların henüz çıkmadığını açıkladı.

Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.