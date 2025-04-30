Net mesaj verdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erkut Şahali, yeni Meclis ve Cumhurbaşkanlığı binalarının açılışında olacaklarının altını çizerek, “Birileri Meclis’i olduğu yerden başka bir yere taşımış olabilir ama yasama faaliyeti yeni Meclis binasında yürütülecekse, biz de orada olacağız.” diye konuştu.

Düşüncelerinde herhangi bir değişiklik olmadığına dikkat çeken Şahali, “Dün ne söylüyorsak, bugün de aynısını söylüyoruz: Sine-i millete dönmeyi savunmuyoruz.” dedi.

TV2020’de Özlem Çimendal’ın sorularını yanıtlayan Şahali, “Geleneklerimizle örtüşmeyen bir tören düzenlenecekse, o icraya uyum sağlayamayacağımızı açıkça ifade ettik. Yadırgayacağımız bir durumla karşılaşırsak, o durumun parçası olmayacağız. Önemli olan yasama faaliyetidir.” diye konuştu.

Önemli olanın yasama faaliyeti olduğunu kaydeden Şahali, “Bu faaliyet, toplumun ihtiyaçlarına göre yürütülmelidir. Meclis’in yurttaşın gözündeki itibarı, bina ile değil, orada yapılan işlerle yükselir. Ne olduğumuzu bilmeli ve komitelerde, genel kurulda yurttaşın öncelikli ihtiyaçlarının ele alındığını halka hissettirmeliyiz. Bugünkü hükümetin gündeminde yurttaşa yönelik en ufak bir şey dahi yoktur.” diye konuştu.

Söz konusu yerde, “ülkenin geneline dair bir yer değilmiş” gibi bir hassasiyet olduğunu savunan Şahali, “Orası Türkiye Cumhuriyeti’nin armağanıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir emanetidir.” gibi bir yaklaşımın söz konusu olduğuna işaret etti.

