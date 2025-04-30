Elbirliğiyle söndürüldü

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Önder AVM adlı iş yerinde dün sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gazimağusa Belediyesi ve özel işletmelere ait su tankerleri ile müdahale etti. Yangın sonucu maddi zarar oluştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu iş yerinde saat 07.15 sıralarında, henüz tespit edilmeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Gazimağusa Belediyesi ve özel işletmelere ait su tankerleri ile müdahale etti.

Yangının, muhtemelen elektrik panoları arası kablolarının kısa devre yapması sonucu meydana geldiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre yangında, 6 adet muhtelif amaçlar için kullanılan soğutucu buzdolapları, ahşap raflar, ahşap asma tavan, 22 adet pencere, 3 adet klima iç ünitesi, elektrik ve su boru tesisatları, 12 adet demir raflar ve üzerindeki muhtelif eşyalar, 4 adet elektrik panosu, 2 adet alüminyum kapı, muhtelif eşyalar yandı.

İş yerinin zemin, tavan ve duvarları çıkan isten dolayı zarar gördü.



