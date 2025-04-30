Kararı duyunca şok geçirdi

Suna ERDEN

Güzelyurt’ta bir şahsın evine 3 ay arayla iki kez tuvalet penceresinden girerek, bin TL nakit para ve 125 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan Mustafa Mazi hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuksuz yargılanan sanığın aleyhine getirilen “sirkat, mülke tecavüz ve geceleyin ev açma” suçlarını kabul ettiği belirtildi.

Kararı okuyan yargıç, öncelikle olgulara değindi. Yargıç; sanığın 15 Eylül 2023 tarihinde 20.00-20.15 saatleri arasında S.K.’ye ait iki katlı ikametgaha tuvalet penceresinden girdiğini, bin TL çaldıktan sonra aynı yerden çıkış yaptığının tespit edildiğini söyledi.

Yargıç; sanığın aynı ikametgaha 2023 yılı Temmuz ayı içerisinde de tuvalet penceresinden girdiğini, ziynet eşyaları çaldığını ve Lefkoşa’da iki ayrı kuyumcuya satarak, 125 bin TL aldığını açıkladı.

Ağır ceza yargıcı; sanığın sattığı ziynet eşyalarının parasını hesabına yatırıldığını, bir kısmıyla uçak bileti aldığını, bir kısmını ise harcadığını söyledi.

Aynı eve ikinci kez girdi

Yargıç; sanığın 25 Temmuz 2023 tarihinde ülkeden çıkış yaptığını, 12 Eylül 2023 tarihinde tekrar adaya geldiğini açıkladı.

Kişilerin kendilerini en güvende hissetmeleri gereken yerin evleri olması gerektiğini kaydeden yargıç, ancak geceleyin ev açma suçları nedeniyle kişilerin kendilerini evlerinde bile güvende hissedemez duruma geldiğini ifade etti.

Sanığın mahkum olduğu suçların yaygın suçlardan olduğunu ifade eden yargıç; ciddi ve yaygın suçlarda ceza tespit edilirken kamu menfaatinin korunması gerektiğini dile getirdi.

Yargıç; sanığın işlediği geceleyin ev açma suçunun 10 yıl, ikametgahtan sirkat suçunun 5 yıl, mülke tecavüz suçunun ise 2 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü söyledi.

Toplum huzursuz oluyor

Yargıç; “Geceleyin ev açma, ikametgahtan sirkat ve mülke tecavüz suçları tüm toplumun huzurunu kaçıran toplumu endişeye sürükleyen suçlardandır” dedi.

Yargıç; sanığın işlediği suçlardan ötürü pişman olduğunu, bu pişmanlığının göstergesi olarak mahkemeden özür dilediğini; davalarını kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koyduğunu ifade etti. Ağır ceza yargıcı; sanığın bakmakla yükümlü olduğu engelli ve yaşlı annesinin oluşunu da ceza takdir ederken hafifletici faktör olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Yargıç; sanığın müştekiyi tazmin ettiğini de belirterek, aleyhine getirilen davalardan 3 yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.