Sakatlık riski var

Suna ERDEN

Lefkoşa’da dikkatsiz ve tehlikeli bir şekilde araç süren ve kaldırımda yürüyen Rojhat Serikaya’ya çarparak yaralanmasına neden olan sürücü Murat Can Kayış dün sabah yeniden mahkemeye çıkarıldı. Kazada yaralanan 21 yaşındaki yayanın ayağından ikinci bir ameliyat olacağı ve sakat kalması riski olduğu belirtildi.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; kazanın 24 Nisan 2025 tarihinde, saat 12.20 raddelerinde Lefkoşa'da Yakın Doğu Üniversitesi kampüsü içerisinde isimsiz yol üzerinde meydana geldiğini söyledi. Polis; yönetimindeki NS 490 plakalı salon araç ile güney istikametine dikkatsizce ve tehlikeli bir şekilde seyreden zanlının yol üzerinde bulunan kapalı havuz önlerindeki çembere süratli bir şekilde giriş yaptığını ve direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak o esnada kaldırım üzerinde kuzey istikametine doğru yaya olarak yürümekte olan Rojhat Serikaya’ya çarptığını ifade etti.

Polis; yaya çarpan aracın önü kuzey istikametine bakar şekilde tekerlekleri üzerinde durduğunu belirtti.

Polis; kaza sonucu yaralanan yayanın 153 acil ambulans ile YDÜH Acil Servis’te yapılan tedavisine müteakip sağ ayağında bulunan açık yaralar nedeni ile ameliyata alındığını ifade etti. Polis; zanlının suçüstü hali gereği tutuklanarak Merkez Karakolu Hücrelerine yerleştirildiğini belirtti.

Polis; zanlının 25 Nisan’da mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını belirtti. Polis; yayanın doktorlarından alınan bilgide ayağından tekrar ameliyat edileceğini ve sakat kalma ihtimali olduğunu ifade etti.

Polis; 3 günde 3 kişiden ifade alındığını, kamera görüntülerinin incelendiğini açıkladı.

Polis; soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Zanlının avukatı; müvekkilinin hemşirelik ikinci sınıf öğrencisi olduğunu ifade etti.

Mahkeme; zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 90 bin TL nakit teminat yatırmasına ve 500 bin TL şahsi kefalet senedi imzalamasına emir verdi.