5 milyonluk hasar var

Trafik denetimlerinde, 183 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü ise tutuklandı.

KKTC’de son bir haftada meydana gelen 80 trafik kazasında 3 can kaybı oldu, 28 kişi yaralandı. Sürat, kaza sebepleri ve rapor edilen suçlar arasında ilk sırada yer aldı. Trafik denetimlerinde ise 183 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre; 21-27 Nisan tarihlerini kapsayan süre içerisindeki 80 trafik kazasının, 2’si ölümle, 21’i yaralanmayla, 57’si hasarla sonuçlandı. Ölümle neticelenen kazalarda 3 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 28 kişi yaralandı.

Kazaların, 26’sı süratli araç kullanmak, 18’i kavşakta durmamak, 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 12’si yakın takip, 7’si diğer etkenlerden oluştu. Toplam hasar miktarının 5 milyon 126 bin 118 TL olduğu kazaların, 31’i Lefkoşa’da, 25’i Girne’de, 16’sı Gazimağusa’da, 5’i Güzelyurt’ta, 3’ü İskele’de meydana geldi. Kazalar sonucu 5 milyon TL tutarında hasar oluştu.

2 bin 446’sı rapor edildi

Aynı dönemde ülke genelindeki trafik denetimlerinde toplam 14 bin 147 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 2 bin 446 sürücü rapor edildi ve aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. 183 araç trafikten men edilirken, 8 sürücü ise tutuklandı. Sürücülere en fazla süratten ceza verilen suçların dağılımı şöyle:

“Sürat (889), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (245), mobil araç ile tespit edilen sürat suçları (212), trafik levha ve işaretlerine uymamak (185), emniyet kemeri takmadan araç kullanmak (116), muayenesiz araç kullanmak (63), alkollü içki tesiri altında araç kullanmak (53), dikkatsiz sürüş (52), sürüş esnasında cep telefonu kullanmak (46), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (44), aracın camlarına görüşü engelleyici cam filmi yapıştırmak (31), tehlikeli sürüş (25), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (20), ışık kurallarına uymamak veya yetersiz ışıkla araç kullanmak (20), trafik ışıklarına uymamak (12), yolcu taşıma "t" işletme izinsiz araç kullanmak (10), özel eşya taşıma "b" işletme izinsiz araç kullanmak (8), koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak (3), diğer trafik suçları (624).