Analiz sonucu bekleniyor

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da bir alışveriş merkezinin park yerinde, kiralık araçta yapılan arama sonucunda, tasarrufunda 11 gram uyuşturucu madde ele geçirilen Suriye uyruklu Yazan Abour Shaar, dün ek tutuklama talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı. Duruşmada uyuşturucu madde ile ilgili analiz sonucunun beklendiği belirtilerek, ek süre istendi.

Mahkemeye olayla ilgili olguları aktaran Narkotik Şube’de görevli polis memuru Osman Üreten,

30 Ekim 2020 tarihinde, zanlının tasarrufunda uyuşturucu madde bulunduğuna dair bir ihbar aldıklarını ve bir alışveriş merkezinin park yerinde kiralık araç içerisinde tespit edildiğini söyledi.

Araçta yapılan arama sonucu 11 gram uyuşturucu madde bulduklarını aktaran Üreten, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını ve beklenmekte olan analiz sonuçlarının olduğunu bildirerek, mahkemeden ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.