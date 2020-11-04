Hükümet saldırı altında

“Altın pasaportlar” skandalın yankılarının sürdüğü Güney Kıbrıs’ta hükümetin AKEL ile DİKO’ya “sert yanıt” verdiği bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, hükümete her gün eleştiri yönelten AKEL’in kendi milletvekilinin bu skandala karıştığına işaret etti. Kusios, AKEL’in, kendi milletvekilinin yaptığı eylemlerden haberdar olmasına rağmen sustuğunu iddia etti.

Habere göre Kusios, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un eleştirilerine de yanıt vererek, Papadopulos’un, birçok vatandaşlık başvurusuna aracılık eden “Tasos Papadopulos Avukatlık Bürosu” ile ilgili hiçbir ilişkisinin bulunmadığına dair açıklamasına itiraz etti.

Kusios, Papadopulos’un hiçbir zaman, söz konusu avukatlık bürosundaki hisselerinin nereye ve nasıl gittiğine dair hiçbir açıklama yapmadığını kaydetti.

Kusios ayrıca, DİKO’nun ve Papadopulos’un, Sayıştaylık kurumunu partileştirmeye çalıştırdıklarını ifade etti.