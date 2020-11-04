‘Bana komplo kuruldu’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da, ev arkadaşının 2 bin 400 TL parasını ve altın bilekliğini çaldığı iddia edilen Emre Teskin, Girne’de bavuluyla birlikte tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuşan zanlı, aleyhindeki suçlamaları kabul etmediğini, ayakkabı ve metal paraların kendisine ait olduğunu belirterek, arkadaşının kendisine komplo kurduğunu iddia etti.

Ülkemizde yasal statüsü olmayan zanlı, mahkeme emri ile Merkezi Cezaevi’ne gönderildi.

Polis: Kaçmak üzereydi

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Gökhan Yıldırım, zanlının, 23 Ekim 2020 tarihinde, Gazimağusa’da, ev arkadaşının, yatak odasının kilitli kapısını kırarak içeri girdiğini ve 2 bin 400 TL para ile altın bilekliği sirkat ettiğini söyledi.

Yıldırım, zanlının, Girne’de bavulu ile birlikte tespit edildiğini aktardı.

Yıldırım, soruşturmanın tamamlandığını bildirerek, ülkemizde yasal statüsü olmayan ve kaçmaya hazırlandığı esnada yakalanan zanlının, Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, davaları görüşülünceye ve her halükarda 3 ayı geçmemek şartı ile hükümsüz tutuklu olarak Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.