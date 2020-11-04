Ülkeyi terk ediyorlar

Ülkemizde futbol liglerinin başlayıp başlamayacağı henüz belli olmazken, yabancı statüde futbol oynayan isimler ise belirsizlikten dolayı adayı terk etmeye başladı.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun, futbolun yeniden başlaması amacıyla 22 Ekim’de KKTC Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’ne dört maddelik şart ve taleplerini göndermesinin üzerinden 12 gün geçmesine rağmen herhangi bir olumsuz veya olumlu dönüş olmadı.

Antrenmanlar durduruldu

Bunun üzerine takımlar antrenmanlarını durdururken, ülkemize profesyonel olarak gelen yabancı futbolcuların kafasında soru işaretleri olmaya başladı. Dünyada, Güney Kıbrıs’ta ve Türkiye’de ligler devam ederken, ülkemizde henüz bir kararın çıkmaması yabancı futbolcuları harekete geçirdi.

Yabancılar geri döndü

Geçtiğimiz haftalarda Mağusa temsilcisi Yonpaş Dumlupınar’ın anlaşmaya vardığı Chitiya Mususu, oluşan belirsizlikten dolayı adayı terk etti. Yenicami’de ve ülkemizde son dört sezonda üç kez gol krallığı alan John Ebuka Okoye de Nijerya’ya döndü. Bonservisi Yenicami’de bulunan diğer yabancılar John Okoli ve Kenneth de belirsizlikten dolayı ülkelerine gitti.

Belirsizlik can sıkıyor

Ayrıca Yenicami kaptanlarından Tansel Ekingen’e İngiltere 4’üncü liginden teklif olduğu da öğrenilirken, Doğan Türk Birliği’nin yabancı futbolcusu Billy Michael’in de takımdan ayrılmak istediğini Teknik Direktör Caner Oshan’a ilettiği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2020, 12:05