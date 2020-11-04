‘Soygun’ planı tutmadı

Suna ERDEN

Lefkoşa bölgesinde 2020 yılı Eylül ve Ekim ayları içerisinde iş yerleri ve bankalara dadanan 28 yaşındaki Echzona Chukwuemeka Anadu önceki gün Gazimağusa’da tespit edilerek tutuklandı.

Zanlının Lefkoşa ve Demirhan’da Caiptal Bank’ın iki şubesinin penceresinin parmaklıklarını demir kesme aleti ile kırıp içeri girdiği, alarmları söktüğü tespit edildi.

Zanlının Lefkoşa’da İş Bankası’nın camını kırdığı da belirtildi.

Zanlının yine Lefkoşa’da Teknocell isimli iş yerinin ana giriş kapısının kilidini demir kesme aleti ile kırdığı kaydedildi.

Kamera görüntüleri sayesinde yakalanan zanlının tasarrufunda suç işlerken kullandığı malzemeler ile iki adet 5’er bin sterlin değerinde çek bulundu.

Tutuklanan zanlı dün ek süre talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Bankanın camlarını kırdı

Duruşmada zanlının Lefkoşa’nın çeşitli bölgelerinde meydana gelen suçlar ile ilgili yakalandığı belirtildi.

Polis, zanlının ilk olarak 23 Eylül 2020 tarihinde Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösteren Türkiye İş Bankası'nın güneye bakan camını kırarak hasara uğrattığını ifade etti. Polis memuru, zanlının 300 liralık hasara neden olduğunu açıkladı.

Polis memuru, zanlının 26 Eylül 2020 tarihinde ise Lefkoşa’da Kemal Aşık Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Teknocell isimli iş yerinin ana giriş kapısının asma kilidini demir kesme aleti ile kesip hasara uğrattığını belirtti.

Soruşturma memuru, zanlının 27 Eylül 2020 tarihinde de Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren Capital Bank isimli bankanın batıya bakan ana giriş kapısını açarak içeriye girdiğini ve alarm ışığını sökerek hasara uğrattığını söyledi.

İkinci şubeye de girdi

Polis, zanlının 31 Ekim tarihinde Demirhan'da faaliyet gösteren Capital Bank’ın penceresinin alüminyum parmaklıklarını demir kesme makası ile kesip hasara uğrattıktan sonra içeriye girip tavan kamerasını sökerek hasara uğrattığını söyledi.

Zanlının incelenen kamera görüntüleri sayesinde tespit edilerek Gazimağusa’da gözaltına alındığını kaydeden polis, tasarrufunda demir kesme aleti, iki adet 5’er bin sterlin değerinde çek bulunduğunu ifade etti.

Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, söz konusu iş yerlerine suç işlemek için girdiğini, bu yönde araştırma yapacaklarını belirterek, ilk etapta 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.