Maaşlara yansıyacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, vergi dilimleri ve muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacağını ve bunun Aralık ayı sonrasındaki maaşlara yansıtılacağını açıkladı. Taçoy, çalışanların hakları ile ilgili gerekli düzenlemelerin Başbakanın yurtdışı ziyareti sonrası yarın tamamlanacağını belirtti.

Kamuda örgütlü sendikalar da Başbakanı beklediklerini açıkladı. 16 sendika Başbakan’la yarın gerçekleştirecekleri görüşmede olumlu sonuç alamadıkları takdirde grev ve eylemlere başlayacaklarını bildirdi.

Değerlendirme yapıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kamu Çalışanlarının aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında yaşanan mağduriyetler konusunda bir süredir sendikalarla görüşmelerde bulunan Bakan Taçoy, alınan kararlar hakkında açıklama yaptı.

Bakan Taçoy, Başbakan ile istişarelerde bulunduklarını daha sonrasında sendikalar ile bir araya gelerek, bunu değerlendirdiklerini söyledi.

Görüş birliğine vardık

Bakan Taçoy, “Bu bağlamda vergi dilimleri ve muafiyetleri üzerine bir çalışma başlatılacak ve bu Aralık ayı sonrasındaki maaşlara yansıtılacaktır” dedi.

Bakan Taçoy, Kamu Çalışanlarının aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerini düzenleyen yasanın, Kamu Görevlileri Yasası ile olan maaş farkının kapatılması için çalışma başlatıldığını kaydetti.

Taçoy, sendikaların talebi olan Eylül ayı maaşlarına yüzdelik olarak yansıtılması ve ayrıca kalan farkın 2024 yılının sonuna kadar tamamlanması yönünde görüş birliğine vardıklarını belirtti.

Taçoy, bu olumlu adımla çalışanların hakları ile ilgili gerekli düzenlemelerin Başbakanın yurtdışı ziyareti sonrası Perşembe günü tamamlanacağını belirtti.

Sendikalar Başbakan'ı bekliyor

Öte yandan Sendikalar, Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası kapsamında bulunan çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili taleplerine olumlu yanıt verilmemesi durumunda, eylem ve grevlerin önümüzdeki hafta içinde başlamasına karar verdi.

Sendikalar adına basın açıklamasını yapan KTAMS Başkanı Güven Bengihan, “Göç Yasası” diye nitelendirilen yasa kapsamındaki çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesi konusundaki mücadelede gelinen son durumu değerlendirmek üzere bugün sendikaların toplantı yaptığını kaydetti.

Bengihan, sendikaların, Başbakan’ın Perşembe günü saat 16.30’da sendikalarla gerçekleştireceği toplantıyı bekleme kararı aldığını, ayrıca çalışanların mağduriyetlerinin giderilmesiyle ilgili taleplerine olumlu yanıt verilmemesi durumunda eylem ve grevlerin önümüzdeki hafta içinde başlamasına da karar verdiğini bildirdi. Açıklamaya imza koyan sendikalar şöyle:

“KTAMS, KAMU-SEN, KAMU-İŞ, KTÖS, KTOEÖS, TÜRK-SEN, DEV-İŞ, HÜR-İŞ, BES, KOOP-SEN, GÜÇ-SEN, VERGİ-SEN, TIP-İŞ, MALİYE-SEN, DAÜ-SEN, DAÜ BİR-SEN.”

