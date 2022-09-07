Ortak hareket edilecek

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO)ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB) arasında iş birliği sözleşmesi imzalandı.

KTSO’dan yapılan yazılı açıklamada, KTEZO’nun üretim alanında faaliyet gösteren üyelerin sözleşme kapsamında Sanayi Odası’nın sağladığı olanaklardan yararlanabileceği kaydedildi.

Sözleşmeye imza koyan KTİMB, Sanayi Odası üzerinden yapılacak Esnaf ve Zanaatkarlar Odası tüm çalışma izinlerini sonuçlandıracak.

İş birliği sözleşmesine KTSO adına Başkan Ali Kamacıoğlu, KTEZO adına Başkan Mehmetali Ardıç ve KTİMB adına Başkan Cafer Gürcafer imza koydu.

Sözleşmede, KKTC ekonomisinin üretime dayalı bir ekonomik modele geçmesinin sağlanması, üretim sektörlerinin sorunlarına ortak çözümler bulunması, üretim sektörlerinin korunması ve geliştirilmesi, üretim sektörlerinde girişimciliğin desteklenmesi konularında kurumlar arasında ortak çalışmalar yapılması için esnaf odası ile Sanayi Odası’nın yapacağı ortak çalışmaları düzenlemek ve KTEZO üyelerinin KTSO hizmet ve imkanlarından koşulsuz faydalanması adına iş birliği yapmak yer alıyor.

Açıklamada sözleşmenin kapsamıyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

“Ülke ekonomisinin mal ve hizmet üretimine dayalı bir ekonomik model geliştirilmesi ve yerli üretimin korunması konularında ortak çalışmalar yapmak.

Meslek ve üretim standartlarının geliştirilmesi, bu alanda ihtiyaçlarının belirlenmesi yönelik çalışmalar yapmak.

KTEZO’ya kayıtlı üretim faaliyetinde bulunan işletmelerin üretimde kullanacakları makine, ekipman, hammadde ve yarı mamul gibi sanayi girdisi ithalatında, KTSO’dan makine/ekipman ve/veya hammadde/sanayi girdisi yazısı almasına imkan sağlamak. Üretim faaliyetinde bulunan işletmelerin KTSO’nun sağladığı diğer hizmetlerden yararlanmasına imkan sağlamak.

KTEZO’ya kayıtlı üyelerin çalışma izinleri hizmetlerinden yararlanmasına imkan sağlamak.”