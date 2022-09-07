Maddi külfetin önüne geçildi

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’ni ziyaret ederek, yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler aldı.

Açıklamaya göre Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, hastanede yapılan sağlık hizmetlerini yerinde inceleyen ve destek veren Bakan Altuğra’ya teşekkür ettiğini söyledi.

Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, 2017 yılından beri Burhan Nalbantoğlu Hastanesinde başarılı skolyoz ameliyatları gerçekleştirildiğini, bu ameliyatlar ile sevklerin engellendiğini, böylelikle maddi ve manevi külfetin de önüne geçildiğini kaydetti.

Soydan, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’nde çocuk ortopedisi ameliyatları, spor cerrahisi, omurga ameliyatları ile kalça ve diz protezlerinin de başarıyla yapıldığını ifade etti.

Altuğra: Önemli bir hizmet sunuluyor

Bakan Altuğra, Ortopedi ve Travmatoloji Servisi’ni ekibiyle bizzat yerinde ziyaret ederek servisteki doktor ve ekiplerinden yapılan operasyonlarla ilgili bilgiler almak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ortopedi ve Travmatoloji Servisi gibi genel olarak tüm hastanede halka önemli bir sağlık hizmeti sunulduğunu belirten Bakan Altuğra, doktorların hastalara sunduğu kaliteli sağlık hizmetini gerek ameliyat gerek tedavi yöntemlerini yerinde görmekten mutluluk duyduğunu belirtti.

Altuğra, gerçekleştirilen başarılı operasyonlardan dolayı, doktorlara, hemşirelere ve sağlığa emek koyan tüm sağlık personeline canı gönülden teşekkür ettiğini kaydetti.

Altuğra, Onkoloji Merkezi'ndeydi

Öte yandan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, kanser ilaçlarının ülkeye peyderpey geldiğini, gelişmeleri kamuoyuyla paylaştıklarını kaydetti.

Altuğra, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Merkezi'ni ziyaret ederek hekimlerle görüştü, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Onkoloji Merkezi’ndeki özveriyi, emeği, hasta memnuniyetini gözlemlediğini kaydeden Altuğra, “Bu emekler çok değerli. Hekimlerimizi takdir ve tebrik için buradayız…” dedi.

Onkoloji Merkezi’nde görev yapan hekimler; Dr. Özlem Gürkut, Dr. Polat Olgun, Dr. Ömer Diker ve Dr. Ferruh Asvaroğlu da kısa birer konuşma yaptı.

Gürkut: Yataklı servis yüzde yüz doluluğun üzerinde

Dr. Özlem Gürkut, son 5 yıldır kanserle ilgili tüm tedavi ve bölümleri bir çatı altında topladıkları Onkoloji Merkezi’nde 2 dahiliye, 2 de tıbbi onkoloji uzmanı olmak üzere 4 hekimin haftanın 5 günü polikliniklerde, 365 gün de yatılı servislerde hizmet verdiğini söyledi.

Gürkut, son dönemde yataklı servisin yüzde yüz doluluğun üzerinde olduğunu, tek kişilik odaların bazılarını iki kişilik yapmak durumunda kaldıklarını belirterek, hizmet kalitesinin artmasıyla hastaların Onkoloji Merkezi’nin tedavi ve takibine girdiğini kaydetti.

Olgun: Devlet bizden desteğini esirgemiyor...

Dr. Polat Olgun, Onkoloji Merkezi’nde ekip olarak çalıştıklarını, hasta sayısının da günden güne arttığını kaydederek, “Bu, ülkedeki vaka sayısının arttığı anlamına gelmiyor. Memnuniyet üzerine buraya başvuran hasta sayısı arttı. Türkiye’den hatta diğer ülkelerden hastalarımız var” dedi.

Dr. Polat Olgun, “Bence iyi bir noktadayız. Daha da iyi noktaya ulaşacağımızı düşünüyorum. Devlet hiçbir şekilde bizden desteğini esirgemiyor, kıstaslarını bize göre ayarlıyor. Noksanlıklar oluyor, onlar da zamanla gideriliyor” dedi.

Diker: Dünya standartlarında hizmet veriyoruz...

Dr. Ömer Diker, Onkoloji Merkezi’nde kanser hastalarına dünyada standartlarında immünoterapi, hedefe yönelik tedavi, kemoterapi uygulandığını kaydetti.

Diker, “ABD’yi dünyanın en gelişmiş ülkesi kabul edersek kişi orada ne tedavi alıyorsa burada da aynı tedaviyi alabilir. Bu devlet eliyle sağlanan bir hizmet... Biz standartları hastalara önermeye, uygulamaya çalışıyor, Onkoloji Merkezi’nde altın standart tedaviler uyguluyoruz” şeklinde konuştu.

Asvaroğlu: Hafta içi her gün 40-45 hasta kemoterapi alıyor...

Dr. Ferruh Asvaroğlu, hafta içi her gün 40-45 hastanın Onkoloji Merkezi’nde kemoterapi aldığını söyledi.

Süreçle ilgili bilgi veren Asvaroğlu, bir gün önceden kemoterapi alacak hastalara kan tahlili yapıldığını, sonuçların hekimler tarafından değerlendirildiğini, tahlilinde sıkıntı olan hastalara cep telefonundan ulaşılarak ne yapması gerektiğinin anlatıldığını kaydetti.

Thalasseamia Derneği sorunlarını aktardı

Thalassaemia Derneği’nden bir heyet sorunlarını dile getirmek için Sağlık Bakanlığı binası önünde basın açıklaması yaptı; Bakanlık önüne çıkan Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ da sorunların çözümüne yönelik attıkları adımları anlattı.

Thalassaemia Derneği Başkanı Çiğdem Beşevler, thalassaemia hastalarının özellikle son 5 ayda ciddi sıkıntılar yaşadığını aktardı ve Sağlık Bakanlığı’nın üzerine düşen görevleri yerine getirmesini istedi.

Beşevler herkesi kan bağışı konusunda duyarlı olmaya davet etti ve bir gün herkesin kana ihtiyacı olabileceğini unutmamasını da istedi.

Gürçağ: Tadilat kış gelmeden biter

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ da Thalassaemia Merkezi’nin eski bir bina olduğunu, tadilata ihtiyaç duyduğunu belirtti, gerekli ön çalışma için adım atıldığını ve tadilatın kış gelmeden tamamlanacağını söyledi.

Gürçağ ilaç sıkıntısıyla ilgili olarak ise, önceki gün gerekli telefon görüşmelerini yaptıklarını ve sorunun çözüldüğünü söyledi.