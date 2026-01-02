Şans dağıtıyor

Lefkoşa bayisi Halil Bilener, KKTC Devlet Piyangosu’nun yılbaşı çekilişinde bir kez daha şans dağıttı. 31 Aralık 2025 tarihli çekilişte 8 milyon TL’lik büyük ikramiyenin isabet ettiği “091870” numaralı bileti satan Bilener, 2024 yılında da 6 milyon TL’lik ikramiyenin çıktığı bileti satmıştı. Son 13 yıldır piyango bileti satan Halil Bilener, 1945 Boltaşlı köyünde doğduğunu, Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olduğunu ve uzun yıllar sendikacılık yaptığını belirtti. 2010 yılından bu yana bilet satışı yaptığını ifade eden Bilener, daha önce de küçük ikramiyelerin çıktığı piyango biletlerini sattığını ve ikramiye kazananlara hayırlı olmasını diledi.

15 Ocak’ta 3 milyon TL

Öte yandan, 15 Ocak tarihinde yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 milyon TL olacak. Bilet fiyatı 300 TL olarak belirlenirken, satışlar bugünden itibaren başlayacak. Tüm çekiliş sonuçları ve güncel haberlere, Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşılabiliyor.

