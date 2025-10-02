‘Ortak mücadele’ mesajı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 65’inci kuruluş yıldönümü münasebetiyle dün Lefkoşa’da düzenlenen askeri törene Yunan Hava Kuvvetleri’ne bağlı F-16 uçakları da eşlik etti.

Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’nden kalkan Yunan uçaklarının, Lefkoşa’nın sınır bölgesi üzerinde uçması, her iki toplumda endişe ve paniğe yol açtı.

Sosyal medya paylaşımlarında uçakların Köşklüçiftlik üzerinde alçaktan uçtukları belirtilirken, bazı gazeteciler Türk uçaklarının Doğu Akdeniz’de kontrol uçuşu yaptığını savundu.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, askeri geçit töreni sırasında F-16’ların gösteri yapmasını değerlendirerek "Kıbrıs ve Yunanistan'ın her şeyden önce kurtuluş ve yeniden birleşme için ortak mücadelesinin açık bir mesajıdır” dedi.

Törende yeni alınan helikopterler de gösteri uçuşu yaptı

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 65’inci kuruluş yıldönümü Güney Lefkoşa’daki geçit töreniyle kutlandı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Rum siyasi ve askeri yetkililerin yanı sıra, Yunanistan’ı temsilen Milli Savunma Bakan Yardımcısı Thanasis Davakis ve Yunan Meclis Başkanı Nikitas Kaklamanis de törene katıldı.

Geçit töreninde, Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 ve RMMO’ya yeni alınan H145M helikopterleri de yer aldı.

“Alphanews” haber sitesine göre; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, askeri geçit törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Kurtuluş hedefine ulaşmak için mücadele ederken, ülkemizin tüm güç unsurlarını sözde değil fiiliyatta güçlendirmekle yükümlüyüz” şeklinde konuştu.

Hristodulidis açıklamasında, içte güçlü bir ekonomiye, adil bir hukuk devletine ve birlik-beraberliğe sahip olunurken, dışta aktif ve bölgesel çözümlerin parçası olunan bir politika izlediklerini belirterek, geçit töreninde, “hepsi olmamakla birlikte, Güney Kıbrıs’ın son dönemde edindiği bazı yeni silahları gördüklerini” vurguladı.

Bu çabanın, AB’nin sunduğu argümanlar ve ABD gibi stratejik ortaklarla işbirliklerini değerlendirilerek devam edileceğini belirten Hristodulidis, Yunan F-16’larının törene katılmasının ne gibi mesajlar verdiği şeklindeki soruya ise; “Yunanistan ve Kıbrıs’ın ortak mücadelesine, vatanımızın özgürleşmesi ve yeniden birleşmesine ilişkin net mesajlar verirken, ikinci olarak ise AB üyesi ve bölgenin ülkeleri olarak Kıbrıs ve Yunanistan’ın güvenlik ve istikrar merkezleri olduklarını fiiliyatta da ortaya koymaktadırlar” yanıtını verdi.

Palmas: Her imkanı kullanacağız

Haber sitesi bir diğer haberinde ise, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas’ın askeri geçit töreni sonrasında yaptığı açıklamayı aktardı.

Palmas, Savunma Bakanlığı olarak, devletin caydırıcı ve operasyon gücünü arttırarak Kıbrıs Cumhuriyeti’nin savunmasını güçlendirmek adına mümkün olan her şeyi yapacaklarını vurguladı.

Davakis: F-16’lar ortak doktrinin bir kanıtı

Öte yandan “Sigmalive” haber sitesi, Yunanistan Savunma Bakanı Yardımcısı Thanasis Davakis’in yaptığı açıklamada, Yunan F-16’ların tören alanı ve Lefkoşa üzerinde uçuş gerçekleştirmelerinin Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki “ortak savunma doktrininin fiili kanıtı olduğunu” söylediğini yazdı.

Davakis, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasındaki dostluk ve işbirliği ilişkilerine vurgu yaparken, “Bu söylemlerin F-16’ların tören alanı ve Lefkoşa üzerinde geçişiyle kanıtlandığını” savundu.