Çok kişinin başı yanacak

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta kaçak yaşam ve kayıt dışı iş gücüyle mücadele sürerken, Ercan Havalimanı’nda ciddi bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Havalimanında sivil hizmet görevlisi olarak çalışan R.B. (36), Afgan uyruklu 52 kişiyi muhaceret işlemi yaptırmadan ülkeye soktu.

Polis soruşturmasına göre R.B., 2025 yılı Mayıs, Haziran ve Temmuz ayları içerisinde dokuz farklı seferde ülkeye giriş yapan toplam 52 kişiyi kayıtsız şekilde ülkeye aldı. R.B.’nin muhaceret işlemi yaptırmadan kişilerin girişine izin verdiği, diğer üç zanlı J.H.M. (36), M.M. (33) ve A.A.K.’nin (43) ise söz konusu kişileri havalimanından alıp Lefkoşa’daki farklı adreslere bıraktıkları belirlendi.



Polis, dört zanlıyı gözaltına alarak mahkemeye çıkardı.

Soruşturmayı yürüten Polis Müfettişi Hüseyin Zaifer, olayın maddi menfaat karşılığında gerçekleştiğini, Ercan’daki güvenlik kameralarının incelemeye alındığını, 4’ü polis olmak üzere 10 kişiden ifade alınacağını açıkladı.

Müfettiş, ayrıca olayla bağlantılı bir kişinin arandığını, zanlıların ise gönüllü ifade verdiğini belirtti. Polis, haklarında “İnsan Kaçakçılığı ve Muhaceret Yasasına Aykırı Hareket” suçundan soruşturma yürütülen zanlıların 2 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlılar 2 gün hücrede kalacak

Mahkemede, M.M.’nin avukatı müvekkilinin taksici olduğunu, işlenen suçu bilmeden Afgan uyruklu yolcuları aldığını savundu. Avukat, “Müvekkilim daha önce polisi arayarak bazı yolcuların kayıt dışı giriş yapmış olabileceğinden şüphelendiğini bildirmiştir. Böyle bir ihbarda bulunan kişi insan kaçakçılı-ğı yapmaz” dedi. A.A.K.’nın avukatı ise müvekkilinin gönüllü ifade vermediğini öne sürdü.

Mahkeme; zanlıların soruşturma amaçlı iki gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.