Anayasa Mahkemesi’ne başvurulacak

Kamuda yetkili sendikalar, deprem nedeniyle maaşlardan kesinti yapılmasını öngören yasal düzenlemeyi yargıya taşıyor.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) yaptığı açıklamada, yürütmenin aldığı kararın iptali için pazartesi günü Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını kaydetti.

Bengihan, “Dayanışma gönüllülük esasıyla olur, hükümete güvenmiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti halklarıyla her zaman dayanışma içinde olduklarını, yardım için ilk günden seferberlik başlattıklarını kaydeden Bengihan, deprem bölgesine gönderdikleri yardımların yanı sıra bağış kampanyası da düzenlediklerini, toplanacak parayı Türkiye’deki kardeş sendikalara kendilerinin teslim edeceğini söyledi.

Depremzedeler için kesinti yapmak isteyen hükümetin kendi harcamalarından kısmadığını, Başbakanlığın temsil giderleriyle ilgili ödeneğin artırılmak istendiğini savunan Bengihan, “Daha bütçe onaylanalı bir ay… Oradaki para bitirildi” ifadelerini kullandı.

Ekonomik krizin etkilerinin ciddi şekilde hissedildiği böyle bir dönemde emeklilerden ve asgari ücretliden bir yıl boyunca kesinti yapılmasının da kabul edilemez olduğunu belirten Güven Bengihan, “Yaptıkları yapacaklarının teminatıdır” diyerek hükümeti eleştirdi.

Kızılay’da toplanan paranın da maksadı dışında kullanıldığını savunan KTAMS Başkanı Bengihan, Türkiye’deki depremin yıkıcı etkilerine rağmen hükümetin İmar Yasası’yla ilgili değişikliği gündeme getirdiğini söyleyerek, bunu da eleştirdi.

Bengihan, külliye için ayrılan kaynağın depremzedelere aktarılmasını talep etti.

