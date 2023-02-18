Çözüme destek istedi

Güney Kıbrıs Meclis Başkanı Annita Dimitriu’nun dün, Almanya Federal Meclisi heyetiyle görüştüğü ve Kıbrıs sorununu anlatarak çözüm konusunda destek istediği bildirildi.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın, geçmişte Almanya’nın da yaşadığı gibi “işgalin getirdiği olumsuz sonuçları yaşamaya devam ettiğini söyledi.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre Dimitriu; Güney Kıbrıs ile Almanya arasında gerek ikili, gerekse AB düzeyindeki mükemmel ilişkilere dikkat çekerken, uluslararası düzeyde de ortak ilke ve değerler zemininde ilişkileri olduğuna işaret etti.

Dimitriu, Almanya’nın Avrupa düzeyinde alınan kararlardaki önemli rolünün altını çizerek, küçük ve büyük tahriklerle sadece birlik ve dayanışma içerisinde olunarak mücadele edilebileceğini söyledi.

Alman milletvekillerinin Kıbrıs sorunuyla ilgili sorularını da yanıtlayan Dimitriu, Rum tarafının Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki bölgeli, BM kararları zemininde çözüm bulunabilmesi için müzakerelerin yeniden başlamasını savunduğunu kaydetti.

Dimitriu, iki toplum arasındaki güvenin artırılması için çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini belirtti.