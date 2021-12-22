Ankara ile acilen temasa geçilmeli

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında, piyasada inanılmaz bir istikrarsızlık olduğuna vurgu yaparak, istikrarsızlığın, yüksek döviz kurundan bile daha tehlikeli olduğunu söyledi.
Erhürman, CTP olarak memleketin ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabileceğini savunduklarının altını çizdi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin, Türkiye ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu iddia ettiğine dikkat çeken Erhürman, “Türkiye ile çok iyiyiz diyorlar, kaynağı bırakın ilaç dahi gelmiyor” diye konuştu.
Türkiye ile temasa geçmek zorundadırlar
Erhürman, şöyle konuştu:
“Şu anda gerek Sayın Cumhurbaşkanı, gerek Sayın Başbakan hiç vakit kaybetmeden Türkiye ile temasa geçmek zorundadır. Türkiye bankalarında uygulanacak olan bu sistem KKTC’de bankalarında uygulanmazsa, bu KKTC bankacılık sistemi açısından son derece tehlikelidir. Bu KKTC bankalarındaki mevduatın Türkiye’ye göç etmesi anlamına gelir.”