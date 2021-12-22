Dikmen ağladı

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Alemdağ köyü yakınlarında düzenlenen Off Road yarışması öncesi meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 19 yaşındaki İlke Numan gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan kazanın ardından Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Numan’a geç otopsi yapılması nedeniyle dün cenaze töreni düzenlendi.

İlke Numan, Dikmen köy camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Dikmen köy kabristanlığında toprağa verildi. Numan’ın cenazesine ailesi, yakınları, bazı siyasiler ve çok sayıda seveni katıldı. Baba İrfan Numan oğlunun cenazesinde güçlükle ayakta durabildi. Geçtiğimiz cumartesi günü yaşanan kazanın ardından otopsinin geç yapılması nedeniyle dün cenaze töreni düzenlendi.

Kaza nasıl olmuştu



Kuzey Kıbrıs Otomobil Kulübü ile Kyrenia Off Road Rally Derneğinin birlikte düzenledikleri araba yarışı kapsamında, yarış öncesi parkur kontrolü yapan görevli 24 yaşındaki Ali Bayırbaşı, dikkatsizlik sonucu kullanımındaki JS 542 plakalı pick up aracı toprak yolda devirmişti.Kaza sonucu aracın arka kısmında bulunan ve ağır yaralanan19 yaşındaki İlke Numan kaldırıldığı Yakın Doğu Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmişti.Kazanın ardından gözaltına alınan Bayırbaşı, mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alınmıştı. Bayırbaşı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.