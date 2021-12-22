Ağır suça ağır ceza

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da 7 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda 400 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyle yakalanan Derviş Seyhun hakkındaki yargı süreci tamamlandı. Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, 4 buçuk yıl hapse mahkum edildi. Kararı Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Musa Avcıoğlu okudu.

Başkan Avcıoğlu, sanığın işlemiş olduğu suçun ağır ve hapislik cezası gerektiren suçlar arasında ilk sıralarda olduğuna dikkat çekti.

Avcıoğlu, savunmanın sanığın işlemiş olduğu suçtan son derece pişman olduğunu, suçunu kabul edip adaletin erken tecelli etmesine katkı koyduğunu, yanlış zamanda yanlış arkadaş seçimiyle bu suça karıştığını, uyuşturucu maddeyi bağımlı olduğu ve kendi kullanımı maksadıyla temin ettiğini belirterek, mülayim bir ceza takdir edilmesini istediğini söyledi.

Yargıç, savunmanın denetimli serbestlik talebinde de bulunduğunu ifade etti.

Avcıoğlu, talebi değerlendirdiklerini ifade ederek, şunları söyledi:



Sanık 2002 yılından beri uyuşturucu madde kullanan bir kişidir. Parasını sonra ödemek suretiyle aldığı uyuşturucuyu evine götürerek, bir kısmını içmek suretiyle kullandı. Uyuşturucu miktarının yüksek olması, çeşitli miktarda bölünüp ayrılması da değerlendirildi.”Avcıoğlu, “Sanığa işlemiş olduğu suçtan dolayı hürriyeti bağlayıcı bir ceza verilmemesi kaçınılmazdır” dedi.Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Musa Avcıoğlu, sanığın işlemiş olduğu suçun, en yaygın suç türü olduğuna ve yıllardır mahkeme gündemlerindeki ilk sırasını koruduğunu vurguladı. Sanığın işlemiş olduğu suça 15 yıla kadar hapislik cezası öngörüldüğüne de dikkat çeken Avcıoğlu, kamu yararı gereği hapislik cezası vermeyi uygun gördüklerini söyledi. Avcıoğlu, hafifletici nedenleri de dikkate aldıktan sonra sanığı 4 buçuk yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Olayın geçmişi

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri, 7 Temmuz 2021 tarihinde, sanığın evine düzenlediği baskın sonucu, 2 poşete sarılı halde 55 gram ve yatak odasında 12 ayrı poşete sarılı halde 325 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile bin 560 TL nakit para ele geçirmişti.

Sanık verdiği gönüllü ifadesinde, konu uyuşturucu maddeleri 400 gram olarak aldığını itiraf etmişti.