Alarm durumu

Kuzey Kıbrıs’ta dün Coronavirüs 5 can alırken, 2 kişide ‘Omicron’ varyantı görüldü.

Acil Durum Hastanesi yoğun bakımda tedavi gören 64 yaşındaki Fatma Yıldız, 75 yaşındaki Mustafa Serdengeçti, 56 yaşındaki Ruhi Ünal, 87 yaşındaki Şerife Keresteci ve 74 yaşındaki Aysel Kambur Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Fatma Yıldız’ın eşi 67 yaşındaki Kadir Yıldız’ın da 18 Aralık’ta Corona nedeniyle öldüğü öğrenildi.

Şerife Keresteci’nin oğlu Aziz Keresteci de 18 Aralık’ta yaşamını yitirdi. Yapılan soruşturma sonucu Aziz Keresteci’nin kendi yaşamına son verdiği belirlendi.

Yaşamını yitiren Mustafa Serdengeçti Halk Sanatları Derneği’nin (HASDER) ilk başkanı ve kurucularından biriydi.

Bir süredir entübe olarak Pandemi Hastanesi’nde tedavi gören Serdengeçti’nin ölümü sevenlerini ve halk dansları camiasını üzdü.

Aysel Kambur da Girne’nin sevilen ve sayılan simalarındandı. Emekli Subay Kemal Kambur’un eşi Kambur’un vefatı sevenlerini üzdü. Kambur’un bugün saat 10.30’da Zeytinlik Kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.



Girne’ye bağlı Çamlıbel köyünün tanınan ismi Şerife Keresteci’nin cenazesinin de bugün saat 11.45’te Çamlıbel’de toprağa verileceği bilgisi elde edildi.

KKTC’de 2 kişide Omicron varyantı görüldü

Bu arada Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide Omicron varyantı tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilen Omicron varyantı tespit kitleriyle Covid-19 pozitif çıkan vakalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde ülkede 2 kişide Omicron varyantı tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlığa bağlı temaslı takip ekiplerinin yaptığı soruşturma neticesinde Omicron varyantı tespit edilen 2 kişinin yakın bir tarihte yurt dışı seyahatleri bulunmadığı belirtilen açıklamada, mevcut 2 kişinin karantinada gözetim altında bulunmakta ve temaslıları ile ilgili gerekli tüm tespit ve taramaların yapılmakta olduğu ifade edildi.

Omicron varyantına karşı korunmada Covid-19 aşılarının hatırlatma dozlarının büyük önem taşımakta olduğu kaydedilen açıklamada, hiç aşı olmamış kişilerin aşılarını yaptırmaları, hatırlatma doz süreleri gelen kişilerin ise en kısa sürede Sağlık Bakanlığı’na bağlı aşı merkezlerine başvurarak hatırlatma dozlarını yaptırmalarının elzem olduğu belirtildi.

194 yeni vaka

Açıklamada, ülkede de Omicron varyantının tespit edilmesinin ardından vatandaşların aşı ile birlikte bir kez daha maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymanın Covid-19 ile mücadelede en önemli etkenler olduğu hatırlatıldı.

Öte yandan Sağlık Bakanlığı son 25 saatte yapılan toplam 18 bin 981 test sonucunda 152'si yerel, 194 pozitif vakaya rastlandığını, 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 316 kişinin de taburcu edildiğini duyurdu.