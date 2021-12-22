Yanağına sapladı

Hüseyin ÇİÇEK

İskele’ye bağlı Dipkarpaz’da önceki gün hayret verici bir olay yaşandı. Ali Karakuş (28) isimli zanlının mandırada koyunları yedirdiği esnada, kendisine yardımcı olmadığı gerekçesi ile kız kardeşi Tuğbe Karakuş’un (22) yüzüne çakı savurduğu iddia edildi.



Fırlatılan çakı yanağına saplanan genç kadın Lefkoşa Devlet Hastanesi plastik cerrahi servisine nakledildi. Genç kadının yanağındaki çakı operasyonla çıkarıldı. Olayın ardından gözaltına alınan zanlı Ali Karakuş dün tutukluluk istemi ile İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru, zanlının, 20 Aralık 2021 tarihinde, Dipkarpaz’da, mandıraları içerisinde koyunları yedirdiği esnada, kendisine yardımcı olmadığı gerekçesi ile kız kardeşi Tuğbe Karakuş’un yüzüne, tasarrufunda bulundurduğu açılıp kapanabilen çakıyı fırlattığını anlattı. Polis, çakının, genç kadının sağ yanak kısmına saplandığını belirtti.Tuğbe Karakuş’un Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi plastik cerrahi servisinde müşahede altına alındığını aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirdi ve mahkemeden süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının, soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.