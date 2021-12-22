8 bin TL ödedi serbest kaldı

Suna ERDEN

Kız arkadaşına asıldığı gerekçesiyle Eşref Can Çiçek'i dağa kaçırıp darp ettiği iddia edilen İsmail Dursun hakkındaki soruşturma tamamlandı. Lefkoşa’da meydana gelen olay sonrası gözaltına alınan ve son 3 gündür polis hücresinde tutulan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı ileride yargılanmak üzere teminatla serbest bırakılırken, 8 bin TL nakit para yatırdı.

Soruşturmayı yapan polis memuru, zanlı İsmail Dursun’un 17 Aralık 2021 tarihinde saat 17.30 sıralarında aralarında yaşanan kız meselesi nedeniyle Eşref Can Çiçek'i Lefkoşa’da faaliyet gösteren Maça Kızı isimli eğlence mekânından zorla çıkardığını, kullanmakta olduğu GN 270 plakalı salon araca bindirip Değirmenlik’te bulunan Beşparmak Dağyolu’na götürdüğünü söyledi.

3 gün tutuklu kaldı



Polis memuru, zanlı İsmail Dursun’un Beşparmak Dağyolu’na götürdüğü Eşref Can Çiçek'i araç içerisinde kendisini darp ettiğini, “Seni öldüreceğim” diyerek, şiddet tehdidinde bulunduğunu anlattı. Soruşturma memuru, Eşref Can Çiçek'in polisi aramak istemesi üzerine, zanlı İsmail Dursun’un elindeki Xiaomi Note 8 Pro marka cep telefonunu zorla alarak soygun suçunu işlediğini aktardı. Olayın ardından zanlı İsmail Dursun’un yapılan şikayet üzerine gözaltına alındığını ifade eden polis, geçtiğimiz cumartesi günü mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3gün tutukluluk emri alındığını anımsattı.Polis memuru, bu süre içerisinde zanlıyla ilgili başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlı İsmail Dursun’un soygun, darp, zorla alıkoyma suçlarından yargılanmak üzere teminata bağlanmasını talep etti.Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlı İsmail Dursun’un 8 bin TL nakit teminat yatırması ve2 kefilin 50’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Mahkeme davası bitinceye kadar zanlının yurt dışına çıkışını da engelledi.