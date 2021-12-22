Bu kış çok soğuk geçecek

Suna ERDEN

Havaların soğumasıyla birlikte elektrikli soba ve klima kullanımı artarken, Teknecik santralinde meydana gelen jeneratör arızası ada genelinde dönüşümlü kesintilere yol açtı. Yağışlı ve soğuk bir gecede elektriksiz kalan vatandaşlar Diyalog medyayı telefonla arayıp, yaşanan sıkıntıları dile getirdi. Vatandaşlar “elektrik kesintileri yüzünden hayatımız karardı” diyerek yetkililere eleştiri yağdırdı.

Diyalog muhabirinin görüşlerine başvurduğu Elektrik Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz ise kış aylarında günlük ihtiyacın 300 megavatın üzerinde olduğunu belirterek “ancak biz günde 280 megavatlık bir üretim yapabiliyoruz ve ortaya çıkan açık nedeniyle tüm bölgelerde dönüşümlü olarak kesintiler yapıyoruz” dedi.

Tüm bölgelerde dönüşümlü kesinti

Ülke genelinde dün tüm bölgelerde birer saatlik elektrik kesintisi yapıldı. Kesintinin ülkede günlük üretilen elektriğin yetersiz kalmasından kaynaklandığı belirtildi. Termik santrallerinden birinde yaşanan arızadan dolayı yeterli üretim yapılamadığı ifade edilirken, Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, havaların soğumasıyla birlikte günlük kullanılan elektrik miktarında artış olduğunu söyledi.

Büyükyılmaz, termik santrallerden birinin arızalı olduğunu; bu nedenle günlük sadece 280 megavat elektrik üretildiğini ifade etti.



Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, ancak şu anda ihtiyaç duyulan miktarın günlük 300 megavatın üzerinde olduğunu belirterek, “Bu talebi karşılayamadığımız için tüm bölgelerde birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisine gittik. Santraldeki arıza giderilir, günlük ihtiyaç duyulan oranda üretim yapılırsa kesintiler bitecek” dedi.Turan Büyükyılmaz, şu anda Teknecik’te 7 jeneratör ve bir termik santralle üretimin sürdürüldüğünü ifade ederek, “Sonuçta biz üretmemiz gereken kadar üretemiyoruz. Günlük 20 megavattan fazla eksiğimiz var. Bu sorunu çözmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Kesintiler sürecek

Bu arada alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım çalışması nedeniyle bugün saat 09.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, kesintiden Karaoğlanoğlu Pine Bay Tatil Köyü ve civarı etkilenecek.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2021, 09:41