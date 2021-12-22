Yargısı ileride

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından, evinde yapılan aramada, 8 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde ele geçirilen Metin Dağaşan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Zanlı “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarından yargılanmak üzere teminatla serbest bırakıldı.Duruşmada olguları aktaran polis memuru Cüneyt Arkın, 15 Aralık 2021 tarihinde alınan bir bilgide zanlı Metin Dağaşan'ın evinde ve tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Polis, zanlının evinde yapılan aramada bir adet hassas terazi ile 7 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı.

10 gramı 170 Euro

Arkın, zanlı Dağaşan’dan yapılan soruşturmada ve temin edilen gönüllü ifadesinde evde bulunan uyuşturucu maddelerin kendisine ait olduğu ve 13 Aralık 2021 tarihinde Pile’de bir kişiden 170 Euro karşılığında 10 gram olarak alıp Beyarmudu Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye ithal ettiğinin öğrenildiğini açıkladı. Yürütülen soruşturmanın tamamladığını belirten Arkın, zanlı Dağaşan’ın teminata bağlanmasını talep etti. Mahkeme zanlı Dağaşan’ın yurt dışına çıkışının yasaklanması, seyahat belgelerine el konulması, haftada bir gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunması, 8 bin TL nakdi teminat ödemesi ve KKTC vatandaşı bir kefilin 75 bin TL meblağlı kefalet senedi imzalaması koşulu ile yargılanıncaya dek serbest bırakılmasına emir verdi.