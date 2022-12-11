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Fas ve Fransa yarı finalde

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Portekiz'i tek golle deviren Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale yükseldi

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Fas ve Fransa yarı finalde

2022 Dünya Kupası'nda Fas tarih yazmaya devam etti. Walid Regragui'nin öğrencileri dün akşam çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.
Gecenin ikinci maçında ise erken final olarak değerlendirilen maçta Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleyi son şampiyon Fransa 2-1 kazanarak yarı finale yükselirken İngiltere’yi kupanın dışına itti.
Kupada yarı final maçları Arjantin-Hırvatistan 13 Aralık Salı akşamı ve Fas-Fransa ise 14 Aralık Çarşamba akşamı oynanacak.
 

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