Fas ve Fransa yarı finalde

2022 Dünya Kupası'nda Fas tarih yazmaya devam etti. Walid Regragui'nin öğrencileri dün akşam çeyrek finalde Portekiz'i 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Gecenin ikinci maçında ise erken final olarak değerlendirilen maçta Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleyi son şampiyon Fransa 2-1 kazanarak yarı finale yükselirken İngiltere’yi kupanın dışına itti.

Kupada yarı final maçları Arjantin-Hırvatistan 13 Aralık Salı akşamı ve Fas-Fransa ise 14 Aralık Çarşamba akşamı oynanacak.

