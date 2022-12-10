7 bin lira ödedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da yaşanan olayda kendisine ve annesine küfür ettiği gerekçesiyle tartıştığı E.Ö.’yü baldırından bıçaklayan Berk Durmuş hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlı dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede teminat şartları ile ilgili söz alan zanlı, kısa süre sonra askere gideceğini belirtti. Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Raif Safa, zanlının, 6 Aralık 2022 tarihinde, saat 01.45’te, bir üniversitenin kampüsü karşısındaki çemberde, kendisine ve annesine küfrettiği gerekçesi ile E.Ö.’yle tartıştığını söyledi. Polis memuru, zanlının tartışma esnasında tasarrufunda bulundurduğu sivri uçlu bıçağı E.Ö.’nün sağ bacak arka baldırına bir kez sokarak, 5 santim kesi oluşturduğunu açıkladı.

Yurt odasında yakalandı

Zanlının, aynı gün bir yurt odasında tespit edildiğini belirten polis, soruşturma amaçlı 3 gündür tutuklu olduğunu belirtti. Gerekli soruşturmanın yapıldığını, ifadelerin temin edildiğini kaydeden polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının, 7 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin, 100 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.



Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2022, 10:40