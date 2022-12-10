İki kez sapladı 

Suna ERDEN

Girne’de dün yaşanan olayda isminin baş harfleri E.K. (E-39) olan şahıs, daha önceden husumetli olduğu 27 yaşındaki Yunus Salihoğlu’nu bir alışveriş merkezinin önünde karnından bıçakladı.

Herkesin gözü önünde yaşanan olay vatandaşları tedirgin ederken, saldırıya uğrayan Salihoğlu yaralı bir şekilde olay yerinden kaçarak, yoldan geçen araca binip canını kurtardı. Yaralı bir şekilde kaçan Salihoğlu’nu bir süre kovalayan saldırgan ise daha sonra araçla olay yerinden kaçtı.

Geniş çaplı soruşturma başlayan polis, saldırganı dün gece geç saatlerde yakaladı. Olayın alacak-verecek meselesi yüzünden çıktığı öğrenildi.

AVM’nin önünde bıçakladı

Elde edilen bilgilere göre; aralarında husumet bulunan E.K. ile Yunus Salihoğlu, saat 11.30 sıralarında Naci Talat Caddesi'ndeki oto park içerisinde tartışmaya başladı.

Tartışma esnasında E.K. üzerinde taşıdığı bıçakla Salihoğlu’nu karın kısmından yaraladı. Salihoğlu, yaralı bir şekilde kaçmaya başlarken, E.K.de koşarak takibe başladı. Salihoğlu, yolda bir aracı durdurarak yardım istedi.

Bir şahsın aracına binerek Girne Akçiçek Hastanesi’ne giden Salihoğlu tedavi altına alınırken, zanlı Kenanoğlu, aracına binerek kayıplara karıştı.

Bindiği araçla Girne Akçiçek Hastanesi’ne giden Salihoğlu ilk müdahalenin ardından sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Salihoğlu’nun hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Zanlı yakalandı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine giden Girne Adli Şube ekipleri, tanıkların ifadesini aldı, çevre güvenlik kamerası görüntülerini temin etti. Saldırganın aracının plakasını tespit eden polis, gece geç saatlerde E.K.’ yi yakaladı.