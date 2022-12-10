Çok ağladı

Narkotik ve Kaçakçılığı önleme ekipleri tarafından Gazimağusa, Gemikonağı, Girne ve Lefkoşa’da gerçekleştirilen Pençe Operasyonu’nda ele geçirilen 12 kilo 350 gram uyuşturucu taşıyan şahıslardan biri olan Kima Tabong Taken hakkındaki dava sonuçlandı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanık, uyuşturucu kuryeliği yapma suçundan 11 yıl hapse mahkum edildi.

Kararı okuyan ağır ceza heyeti başkanı Fadıl Aksun, başka bir kişi tarafından ülkeye ithal edilen uyuşturucunun sanığın aracılığı ile taşındığını belirtti.

Aksun, uyuşturucu davalarında en ağır olgunun uyuşturucuyu ithal edilmesi olduğuna değindi.

Başkan Aksun, sanığın rolünün kuryelik olduğunu belirtip, diğer 4 sanıktan ayrı olarak suçunu kabul etmesini lehine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, tüm hususları değerlendirip, hatırı sayılır oranda bir ceza indirimi yaptıklarını söyledi. Başkan Aksun, sanığı 11 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Davanın geçmişi

Narkotik ekipleri, 11 Kasım 2020 tarihinde Gazimağusa, Gemikonağı, Lefkoşa ve Girne’de gerçekleştirdikleri operasyonda Kamerun’dan ülkeye ithal edilen 12 kilo 350 gram uyuşturucuyu madde ele geçirmişti. Operasyonda tümü Kamerun uyruklu 7 kişi tutuklanmıştı. Polis, uyuşturucu maddeyi Luduin Che Mankah isimli zanlının ülkeye soktuğunu, diğer sanıkların ise ülke içerisinde saklanmasına ve dağıtılmasına yardım ettiğini açıklamıştı.