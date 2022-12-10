Polis peşlerinde

Suna ERDEN

Lefkoşa ve Girne’de yürütülen sahte para soruşturması kapsamında iki ilçede tutuklu sayısı 7’ye yükseldi. Lefkoşa’da iki işletmede 50’lik banknotlardan oluşan sahte 450 doları piyasaya süren 25 yaşındaki üniversite öğrencisi Zuhier Wael Mohd Ami ile Girne’de tutuklanan Hasan Can, Mehmet Şeker, Aydın Sesver, Mehmet Nuri Tunç, Sabit Polat ve İdris Dorun dün mahkemeye çıkarıldı.Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmada iddiaları aktaran polis, Zuhier Wael Mohd Ami’nin 3-4 Kasım tarihleri arasında Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Blackraven isimli iş yerinden 2 gün süreyle alışveriş yaptığını ve aldığı ürünlere karşılık 7 adet sahte 50 dolarla ödeme yapıp para üstü Türk Lirası temin ettiğini söyledi. Polis, zanlının 7 Kasım’da yine Surlariçi bölgesinde faaliyet gösteren Mehmet Cemil Markete 2 adet sahte 50 doları verip sigara satın aldığını ifade etti. Polis, zanlının sigara alışverişinden de Polis, kamera görüntülerinin incelendiğini ve zanlının Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının sahte paraları Ürdün’den getirdiğini beyan ettiğini aktardı. Sahte para soruşturmasının devam ettiğini belirten polis, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme zanlı hakkında 7 gün ek tutukluluk kararı verdi.

Girne’de 6 kişi yakalandı

Girne’de sahte para soruşturması kapsamında tutuklanan Hasan Can, Mehmet Şeker, Aydın Sesver, Mehmet Nuri Tunç, Sabit Polat ve İdris Dorun dün ek süre talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, olayla ilgili olguları aktardı. Polis, Hasan Can’ın Girne’de bir casinoda 900 ABD Doları ve 70 Euro sahte para piyasaya sürmeye kalkışırken yakalandığını ifade etti. Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde paraları Tunç’tan aldığını öne sürdüğünü söyledi.

Polis, ifade üzerine gözaltına alınan Tunç’un ise sahte paraları Lefkoşa’da yerde bulduğunu iddia ettiğini ve Sabit Polat’a verdiğini öne sürdüğünü açıkladı.

Polis memuru, Polat’ın da gözaltına alındığını, onun da ifadesinde sahte paraları Mehmet Şeker’e verdiğini ileri sürdüğünü açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlılardan Dorun’un evinde yapılan aramada sahte olduğu düşünülen 40 Euro bulunduğunu belirtti.

Soruşturmanın devam ettiğini, emare alınan paraların inceleneceğini belirten polis, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

