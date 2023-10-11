5 yıl gizlendi

Kuzey Kıbrıs’ta 2018 yılından beri kaçak yaşam süren İbrahim Kara, asayiş denetimlerinde yakalandı.

Zanlı dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarılırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru Hasan Kabadayılar olguları aktardı.

Polis, 9 Ekim 2023 tarihinde saat 13.30 raddelerinde Lefkoşa'nın Arasta bölgesinde Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan kontrolde İbrahim Kara’nın şüpheli görülerek, gözaltına alındığını açıkladı. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 4 Temmuz 2018 tarihinden itibaren toplam bin 924 gün KKTC'de ikamet izinsiz kaldığının tespit edildiğini ifade etti.

Polis, zanlının suçüstü yakalandığını, hakkında soruşturma başlatıldığını belirti.

Zanlıyla ilgili bilgi için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazıldığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün süre istedi.

Mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.