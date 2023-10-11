‘İhraç’ kararı beklemede

Suna ERDEN

Ülke genelinde geçtiğimiz Cuma akşamı gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde Lefkoşa’da yakalanan 13 Afrikalı zanlı dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Ülkede uzun yıllar kaçak yaşam süren zanlılar yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Duruşmada zanlıların 5’inin Sierra Leone, 4’ünün Kongo ve diğer 4 kişinin de Nijeryalı olduğu ifade edildi.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlıların ülkede ikamet izinsiz kalma suçundan tutuklandıklarını söyledi. Polis, Evelyn Peace’nin 131 gün, Victoria Uzor'un 47 gün, Libeli Mbonga’nın 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren 372 gün, Emmanuel Macauley’nin 28 Aralık 2021 tarihinden itibaren 649 gün, Abdulrahman Kamara’nın 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren 859 gün, Thamakie Thoronka’nın 5 Aralık 2021 tarihinden itibaren 672 gün, Amidu Kargbo’nun 24 Aralık 2022 tarihinden itibaren 287 gün ülkede kaçak kaldığını belirtti.

Polis, Hossain Hridoy'in 114 gün, Nalim Hossain'in 363 gün, Raju Ahmmed'in 143 gün, Rejaul Karim Shohag'ın 106 gün, Md Hanif'in 118 gün, Md Mamun Mia'nIn 368 gün ve Romjan Howlader'in ise 124 gündür ülkede izinsiz kaldıklarını söyledi.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Talebi değerlendiren mahkeme, zanlıların 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.