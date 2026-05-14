Anlamlı buluşma

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) heyeti ve tedavileri tamamlanan 8 çocuğu kabul etti.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen çocuklarla sohbet eden Erhürman, makam koltuğunu çocuklara devretti.

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası ile LÖSEV’in çalışmaları hakkında bilgi alan Erhürman’a, LÖSEV annelerinin hazırladığı el emeği bebek ve teşekkür plaketi takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Ankara’daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ni ziyaret etme sözü verdi.

Temasları kapsamında Büyükelçi Başçeri ile görüşen heyet, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Gün içinde Kıbrıs Araba Müzesi, Selimiye Camii ve Arasta Çarşısı da ziyaret edildi.

Girne bölgesinde de kültürel geziler düzenlendi. Çocuklar, Girne Kalesi, Batık Gemi Müzesi ve Bellapais Manastırı gibi tarihi noktaları ziyaret etti. Ayrıca gönüllülere ve otel çalışanlarına yönelik farkındalık seminerleri gerçekleştirildi.

Programın devamında Lefke Avrupa Üniversitesi’nde öğrencilerle buluşacak çocuklar, düzenlenecek duvar boyama etkinliğiyle adada kalıcı bir iz bırakacak.

Kıbrıs turunun son gününde ise Salamis Antik Kenti ve St. Barnabas Manastırı ziyaret edilecek, ardından fidan dikimi gerçekleştirilecek.