Boğazköy’de  korkutan kaza

Onur ULAĞ

Boğazköy -Dikmen arasındaki yolda meydana gelen kazada iki araç çarpıştı; biri savrularak devrildi. Kazada salon araçta yolcu olarak bulunan 26 yaşındaki Hüseyin Arkoç hafif yaralandı. Lefkoşa

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılan Arkoç’un durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün saat 17.30 sıralarında Boğazköy -Dikmen anayolunda meydana geldi.

Yönetimindeki GS 765 plakalı salon araç ile Dikmen istikametine doğru seyreden Ramazan Doğaç (19) direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçti ve o esnada karşı istikametten gelmekte olan Fevzi Arkoç (50) yönetimindeki JG 752 plakalı van araç ile çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle yolun sağından çıkan GS 765 plakalı araç sağ yan kısmı üzerine devrildi.

İtfaiye ekipleri, JG 752 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Arkoç ile sürücü Ramazan Doğaç sıkıştıkları araçtan çıkardı.

Sürücü Doğaç yaralanmazken, Hüseyin Arkoç Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arkoç’un durumunun iyi olduğu belirtildi.