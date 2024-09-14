‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ önceki gün Plaj Futbolu ile başladı. Plaj futbolu turnuvasında 3 kadın futbol takımı ve 4 erkek futbol takımının katılımı ile 7 müsabaka gerçekleşti.
Festivalde bugün, 06.00 - 11.00 Sandallardan Olta ile Lambuka (Akalamuta), Mineri, Palamut Avlama Müsabakası, 10.00 Plaj Voleybolu, 17:00 Paddle Board Yarışı, 18:00 Deniz Yıldızı Tavla Turnuva, 18:00 Gülseren Ataker Anısına Başlangıç Seviyesi Balık Avlama Pratik Eğitim, 20:00 Niyal Öztürk Band yer alacak.
15 Eylül'de ise, 6:00-11:00 Gülseren Ataker Anısına Olta ile Balık Avlama Yarışması, 10:00 Optimist ve Leser 2. Ayak Yelken Yarışları, 11:00 Plaj Voleybolu, 17:00 Yakan Top Yarışması, 18:00 Sandalye Oyunu 19:00 Limbo Dans Yarışması, 20:00 Retro Çalgıcılar yer alacak.
Antis’te şenlik var
Karaoğlanoğlu’nda ‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında festival düzenleniyor
‘Girne Arkın Group Fest24’ kapsamında bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ‘Karaoğlanoğlu Antis Deniz Festivali’ önceki gün Plaj Futbolu ile başladı. Plaj futbolu turnuvasında 3 kadın futbol takımı ve 4 erkek futbol takımının katılımı ile 7 müsabaka gerçekleşti.
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