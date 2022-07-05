İnsan hakları ihlal ediliyor

AİHM Büyük Dairesi, tutuklu iş insanı Osman Kavala'nın AİHM kararına rağmen tahliye edilmemesine dair başvuru üzerine açılan davanın, 11 Temmuz'da 'açık duruşma' şeklinde görüleceğini duyurdu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Büyük Dairesi, Osman Kavala davasıyla ilgili açıklama yaptı. AİHM Büyük Dairesi, Osman Kavala/Türkiye davasının 11 Temmuz 2022 tarihinde saat 11.00'de Strasbourg'daki AİHM binasında "açık olarak görüleceğini" duyurdu. AİHM, Osman Kavala ile ilgili 10 Aralık 2019’da verdiği ‘tahliye’ kararının uygulanmamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 46. Maddesi’ni ihlal olup olmadığına yönelik karar açıklayacak.

AİHM’in 17 hakimden oluşan Büyük Dairesi’nde görülecek duruşma, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 10 Aralık 2019 kararının uygulanmamasını takiben ihlal prosedürü başlatarak yaptığı başvuru üzerine gerçekleşecek.

Büyükelçiler seviyesinde toplanan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde yapılan oylamada, ihlal sürecinin ikinci aşaması olarak bilinen ve davanın AİHM’e sevkedilmesine olanak sağlayan ara karar oy çokluğuyla kabul edilmişti.

AİHM'in Büyük Dairesi yeniden ihlal kararı alırsa Türkiye aleyhinde alınacak yaptırımlara karar vermek üzere davayı Bakanlar Komitesi'ne geri gönderecek.