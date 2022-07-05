Esnaf, Zanaatkâr ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) ile Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi (ZEYTİN-KOOP), el birliği üretimi olan “Taş Değirmen” zeytinyağının, kendi adı ile geçen hafta Yeşil Hat üzerinden satışının gerçekleşmesi ve dünyaya açılmasında yaşanan süreçle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda EZKOOP Başkanı Hürrem Tulga, işlenmiş bir ürün olarak, zeytinyağının, Güney Kıbrıs’a ticareti düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğü kapsamında Güney Kıbrıs’a geçmesini "şeytanın bacağını kırdık" diye yorumladı ve Zeytin-Koop üyesi üreticileri tebrik etti. Tulga, “Üreticileri tebrik ediyorum çünkü esas başarı onlarındır” dedi.

Tulga konuşmasında, işlenmiş ürünlerin AB ülkelerine ihracatının, kooperatifleşme ve AB gıda kalite ve sağlık standartlarının yakalanmasından geçtiğini anlattı.

EZKOOP’un bölgesel kooperatiflerin ürünlerinin pazarlanmasına yardımcı olmak maksadıyla kurulan şemsiye bir kuruluş olduğunu anlatan Tulga, EZKOOP fikrinin 2011 yılında doğduğunu, ilk önce gıda ve el sanatları üretiminin haritasının çıkarıldığını, ardından Büyükkonuk’un Zeytin -Koop, Mehmetçik’in de Karpaz Üzüm, Şarap, Alkollü İçki Üretim ve Pazarlama Kooperatifi’nin (Kas-Koop)’un kurulması için seçildiğini anlattı. Tulga, süreç içerisinde yapılan fizibilite çalışmasında kümelenme ile katma değerinin yüzde 400 arttırılacağının görüldüğünü, 2017’de de üreticileri kümelenmeye ikna etmeyi başardıklarını, Zeytin-Koop üye sayısının, pek fazla bir kazanım olmadığı halde 2021’de 200’e ulaştığını ve artmaya devam ettiğini, ancak üreticinin ileriye bir gidişatın olduğunu gördüğünü kaydetti.

Tulga, ürünlerin Güney Kıbrıs’a geçmesinin, Kıbrıs Türkü'nün işlenmiş ürünlerinin gümrüksüz olarak dünyaya açılması anlamına geldiğini belirtti.

Zeytin-Koop Başkanı Mustafa Haset, EZKOOP ile Zeytin-Koop’un ortak çalışmalarına işaret ederek, üretimin de pazarlamanın da çok önemli olduğunu belirtti ve “Daha güzel günlere varacağımıza inanıyorum” dedi.

