Yoğun ilgi sevindirdi

Güzelyurt’ta bu yıl 44’üncüsü düzenlenen Portakal Festivali, adına yakışır bir finalle tamamlandı. Sevilen sanatçılardan Senar Şener ve Tuna Kiremitçi’nin sahne aldığı final konserine yoğun ilgi oldu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Tuna Kiremitçi ve Sena Şener'e Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Güzelyurt Portakal Festivali final gecesine Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü de katıldı.

