Durumu iyi

Tansiyonu yükselen 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu dün sabah hastaneye kaldırıldı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde müşahede altında tutulan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun tansiyonunun kontrol altına alındığı, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Derviş Eroğlu’nun kızı, Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Resmiye Canaltay, babasının durumunun iyi olduğunu, tansiyonunun kontrol altında alındığını söyledi.

YDÜ Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun durumu hakkında kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

Duygu şu ifadeleri kullandı:

“3. Cumhurbaşkanımız Sn. Dr. Derviş Eroğlu kardiyoloji servisimizde tansiyon ve ritim takibi amaçlı müşahede altına alınmıştır, hayati tehlikesi bulunmamakta, ileri tetkik ve tedavileri devam etmektedir.”

Üstel’den geçmiş olsun mesajı

Bu arada Başbakan Ünal Üstel, tansiyon yüksekliği şikayetiyle YDÜ Hastanesi'ne yatırılan 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun durumunun iyi olduğunu belirterek, acil şifalar diledi. Başbakanlık açıklamasına göre, doktoru ve 3. Cumhurbaşkanı Eroğlu’nun aile bireyleri ile konuşan ve “iyi olduğu” bilgisini alan Başbakan Ünal Üstel, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti.