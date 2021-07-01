Hizmetleri taçlandı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından, DAÜ Personel İşleri Müdürlüğü katkılarıyla organize edilen “Hizmet Onur Töreni” önceki gün rektörlük havuz başında gerçekleştirildi.

DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre törende, akademik ve yönetsel hizmetlerinin 25.yılını dolduran, emekliliğe hak kazanan veya kendi isteğiyle üniversiteden ayrılmaya karar veren personele onur plaketi takdim edildi.

Törene, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyesi Ersun Kutup, Akademik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Demirel, Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu, Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Deniz İşçioğlu, İdari ve Teknik İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Serhan Şensoy ile DAÜ’de 25 yılını doldurmuş veya emekli olmuş personel katıldı.

Törende açılış konuşmasını DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın yaptı. Hocanın, DAÜ’ye önemli hizmetlerde bulunan ve 25 yılı aşkın süredir çalışan personel ile emekleriyle üniversiteyi ileriye götüren ve üniversiteden emekli olan personele takdir nişanı olarak birer plaket vermek ve kendilerine teşekkür etmek için bu töreni düzenlediklerini belirtti.

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk de, kendisinin de meslek hayatında hem 25 yılını doldurup plaket aldığını, hem de emekli olduğunu belirterek, katılımcıların nasıl duygular içerisinde olduğunu bildiğini kaydetti.